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10.04.2019, 20:29

Полиция: Задержана банда, семь лет грабившая инкассаторов - фото

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Полиция: Задержана банда, семь лет грабившая инкассаторов - фотоПолиция: Задержана банда, семь лет грабившая инкассаторов - фотоПолиция: Задержана банда, семь лет грабившая инкассаторов - фотоПолиция: Задержана банда, семь лет грабившая инкассаторов - фотоПолиция: Задержана банда, семь лет грабившая инкассаторов - фотоПолиция: Задержана банда, семь лет грабившая инкассаторов - фото
Полиция: Задержана банда, семь лет грабившая инкассаторов - фотоПолиция: Задержана банда, семь лет грабившая инкассаторов - фотоПолиция: Задержана банда, семь лет грабившая инкассаторов - фотоПолиция: Задержана банда, семь лет грабившая инкассаторов - фотоПолиция: Задержана банда, семь лет грабившая инкассаторов - фотоПолиция: Задержана банда, семь лет грабившая инкассаторов - фото
Полиция: Задержана банда, семь лет грабившая инкассаторов - фотоПолиция: Задержана банда, семь лет грабившая инкассаторов - фотоПолиция: Задержана банда, семь лет грабившая инкассаторов - фотоПолиция: Задержана банда, семь лет грабившая инкассаторов - фотоПолиция: Задержана банда, семь лет грабившая инкассаторов - фотоПолиция: Задержана банда, семь лет грабившая инкассаторов - фото

Задержанных подозревают в похищении по меньшей мере 15 млн грн

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Харьковские полицейские задержали группу людей, которых подозревают в том, что они в течение семи последних лет совершали вооруженные разбойные нападения на инкассаторов. Об этом сообщил в Facebook начальник главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

По данным правоохранителей, в состав банды входило 10 человек. В числе задержанных подозреваемых девять киевляни один харьковчанин.

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В полиции сообщают, что с 2013-го банда совершала по одному ограблению инкассаторов ежегодно, в целом завладев по меньшей мере 15 миллионами гривень.

Бех опубликовал фотографии гранатометов, автоматов, пистолета, взрывчатки, патронов и гранаты и написал, что все эти предметы были изъяты во время обысков в гаражах задержанных в Киеве.

Глава ГУ НП в Харьковской области сообщил, что ближайшее время задержанным будет сообщено о подозрении и избраны меры пресечения.

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15 марта сообщалось, что в Борисполе неизвестные с автоматами ограбили ювелирный магазин и скрылись.

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Теги: ограбление, Харьков, инкассаторы
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