СБУ отработала задержание диверсантов на границе с Беларусью: фото

Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины провела учения вблизи границы с Беларусью, в ходе которых сотрудники спецслужбы предотвратили "диверсию" на военном объекте. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как отмечается, в Житомирской области силовики отработали алгоритмы совместных действий по обезвреживанию условных "диверсионных" групп.

Тренировки проводились в условиях максимально приближенных к реальным вблизи госграницы с Беларусью.

По легенде учений, в приграничный район прибыли вражеские диверсанты, которые пытались проникнуть в воинскую часть, чтобы устроить там взрывы.

В ходе учений военнослужащие ВСУ блокировали попытки "диверсантов" и обезвредили двоих из них.

Спецназовцы СБУ установили местонахождение и нейтрализовали других участников "вражеской" группы, которые скрывались в заброшенном здании.

Ранее сегодня министр обороны Алексей Резников сообщил, что военный атташе Украины приглашен на финал учений Беларуси и России Союзная решимость–2022, которые проходят на беларуской территории.

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