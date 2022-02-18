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18.02.2022, 18:55

СБУ отработала задержание диверсантов на границе с Беларусью: фото

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СБУ отработала задержание диверсантов на границе с Беларусью: фотоСБУ отработала задержание диверсантов на границе с Беларусью: фотоСБУ отработала задержание диверсантов на границе с Беларусью: фотоСБУ отработала задержание диверсантов на границе с Беларусью: фотоСБУ отработала задержание диверсантов на границе с Беларусью: фотоСБУ отработала задержание диверсантов на границе с Беларусью: фотоСБУ отработала задержание диверсантов на границе с Беларусью: фотоСБУ отработала задержание диверсантов на границе с Беларусью: фотоСБУ отработала задержание диверсантов на границе с Беларусью: фото
СБУ отработала задержание диверсантов на границе с Беларусью: фотоСБУ отработала задержание диверсантов на границе с Беларусью: фотоСБУ отработала задержание диверсантов на границе с Беларусью: фотоСБУ отработала задержание диверсантов на границе с Беларусью: фотоСБУ отработала задержание диверсантов на границе с Беларусью: фотоСБУ отработала задержание диверсантов на границе с Беларусью: фотоСБУ отработала задержание диверсантов на границе с Беларусью: фотоСБУ отработала задержание диверсантов на границе с Беларусью: фотоСБУ отработала задержание диверсантов на границе с Беларусью: фото
СБУ отработала задержание диверсантов на границе с Беларусью: фотоСБУ отработала задержание диверсантов на границе с Беларусью: фотоСБУ отработала задержание диверсантов на границе с Беларусью: фотоСБУ отработала задержание диверсантов на границе с Беларусью: фотоСБУ отработала задержание диверсантов на границе с Беларусью: фотоСБУ отработала задержание диверсантов на границе с Беларусью: фотоСБУ отработала задержание диверсантов на границе с Беларусью: фотоСБУ отработала задержание диверсантов на границе с Беларусью: фотоСБУ отработала задержание диверсантов на границе с Беларусью: фото

Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины провела учения вблизи границы с Беларусью, в ходе которых сотрудники спецслужбы предотвратили "диверсию" на военном объекте. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как отмечается, в Житомирской области силовики отработали алгоритмы совместных действий по обезвреживанию условных "диверсионных" групп.

Тренировки проводились в условиях максимально приближенных к реальным вблизи госграницы с Беларусью.

По легенде учений, в приграничный район прибыли вражеские диверсанты, которые пытались проникнуть в воинскую часть, чтобы устроить там взрывы.

В ходе учений военнослужащие ВСУ блокировали попытки "диверсантов" и обезвредили двоих из них.

Спецназовцы СБУ установили местонахождение и нейтрализовали других участников "вражеской" группы, которые скрывались в заброшенном здании.

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Теги: сбу, учения
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