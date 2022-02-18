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Военного атташе Украины пригласили на финал учений России и Беларуси – Резников

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2022, 11:08
Военного атташе Украины пригласили на финал учений России и Беларуси – Резников - Фото
Алексей Резников (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Военный атташе Украины приглашен на финал учений Беларуси и России Союзная решимость–2022, которые проходят на беларуской территории. Об этом заявил в Верховной Раде министр обороны Алексей Резников.

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Он напомнил, что 15 февраля украинский военный атташе уже посетил учения Беларуси и РФ, а его беларуский коллега в ответ посетил учения в Ровенской области на следующий день.

"Завтра, 19 февраля, наш атташе приглашен на финальные мероприятия российско-беларуских учений", – сказал Резников.

Он добавил, что договорился с беларуским коллегой Виктором Хрениным об учреждении постоянных каналов коммуникации на уровне руководителей генштабов и министров.

По его словам, это нужно, чтобы оперативно выходить на контакт и ликвидировать инциденты.

"Например, если разведка видит перемещение дальнобойного оружия или строительство понтона у наших границ, чтобы можно было получить ответ. Уверен, это важно для сохранения и укрепления добрососедских отношений. Эта связь существует, мы информацию получаем", – объяснил Резников.

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Марк Сировой
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