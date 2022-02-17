UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Лукашенко хочет оставить боеприпасы в Беларуси после учений с РФ. И получить "искандеры"

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2022, 13:30
Лукашенко хочет оставить боеприпасы в Беларуси после учений с РФ. И получить
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет оставить в своей стране боеприпасы после учений с РФ и получить российские ракетные комплексы "искандер". Об этом сообщает беларуское госСМИ БелТА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он заявил, что договорился с Россией: если Беларуси будут нужны какие-то боеприпасы, то их оставят на беларуской территории, "чтобы не таскать туда-сюда".

"Я сегодня посмотрел: есть несколько видов перспективной техники, которая нам нужна. "Искандер" и не только. Мы будем эту технику закупать, и в качестве подарка получим от своих старших братьев", – сказал он.

Кроме того, Telegram-канал Пул первого опубликовал видео, на котором Лукашенко заявил, что российские войска будут оставаться в Беларуси столько, сколько нужно.

По его словам, решение будет принято на завтрашней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

"Примем решение – выведем за сутки. Примем решение – будут стоять месяц. Столько, сколько надо будут находиться здесь вооруженные силы", – сказал Лукашенко.

Еще вчера министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заверял, что после учений в Беларуси не останется ни одного российского военного и ни одной единицы боевой техники.

СПРАВКА. "Искандер" – семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов, предназначены для уничтожения важных объектов противника, систем ПРО и ПВО. Дальность стрельбы – до 500 км, скорость полета – 2100 м/с. Способны нести ядерное оружие.

Читайте также: Угроза большой войны России против Украины. Будет ли новое вторжение: главное – хроника

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин учения ракеты вторжение искандер войска россии алексндр лукашенко
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 