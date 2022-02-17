Лукашенко хочет оставить боеприпасы в Беларуси после учений с РФ. И получить "искандеры"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет оставить в своей стране боеприпасы после учений с РФ и получить российские ракетные комплексы "искандер". Об этом сообщает беларуское госСМИ БелТА.
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Он заявил, что договорился с Россией: если Беларуси будут нужны какие-то боеприпасы, то их оставят на беларуской территории, "чтобы не таскать туда-сюда".
"Я сегодня посмотрел: есть несколько видов перспективной техники, которая нам нужна. "Искандер" и не только. Мы будем эту технику закупать, и в качестве подарка получим от своих старших братьев", – сказал он.
Кроме того, Telegram-канал Пул первого опубликовал видео, на котором Лукашенко заявил, что российские войска будут оставаться в Беларуси столько, сколько нужно.
По его словам, решение будет принято на завтрашней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
"Примем решение – выведем за сутки. Примем решение – будут стоять месяц. Столько, сколько надо будут находиться здесь вооруженные силы", – сказал Лукашенко.
Еще вчера министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заверял, что после учений в Беларуси не останется ни одного российского военного и ни одной единицы боевой техники.
- В январе Запад отказал РФ на ее требование закрыть перед Украиной двери в НАТО. Некоторые западные СМИ возможной датой атаки РФ на Украину назвали 16 февраля, однако этого не произошло.
- 15 февраля военный атташе Украины понаблюдал за учениями в Беларуси, 16-го был ответный визит в Ровно.
- Россия заявила, что начала отводить часть войск от границ Украины, однако президент Владимир Зеленский пока этого не видит. США заявили, что РФ наоборот увеличила количество военных.
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