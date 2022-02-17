Лукашенко хочет оставить боеприпасы в Беларуси после учений с РФ. И получить "искандеры"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет оставить в своей стране боеприпасы после учений с РФ и получить российские ракетные комплексы "искандер". Об этом сообщает беларуское госСМИ БелТА.

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Он заявил, что договорился с Россией: если Беларуси будут нужны какие-то боеприпасы, то их оставят на беларуской территории, "чтобы не таскать туда-сюда".

"Я сегодня посмотрел: есть несколько видов перспективной техники, которая нам нужна. "Искандер" и не только. Мы будем эту технику закупать, и в качестве подарка получим от своих старших братьев", – сказал он.

Кроме того, Telegram-канал Пул первого опубликовал видео, на котором Лукашенко заявил, что российские войска будут оставаться в Беларуси столько, сколько нужно.

По его словам, решение будет принято на завтрашней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

"Примем решение – выведем за сутки. Примем решение – будут стоять месяц. Столько, сколько надо будут находиться здесь вооруженные силы", – сказал Лукашенко.

Еще вчера министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заверял, что после учений в Беларуси не останется ни одного российского военного и ни одной единицы боевой техники.

СПРАВКА. "Искандер" – семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов, предназначены для уничтожения важных объектов противника, систем ПРО и ПВО. Дальность стрельбы – до 500 км, скорость полета – 2100 м/с. Способны нести ядерное оружие.

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Марк Сировой

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