Требовал $500 000 и захватил в море базу. СБУ раскрыла новые детали дела "украинца-пирата"

Первый в истории подозреваемый в пиратстве украинец якобы требовал $500 000, захватив судно в Индийском океане. Также он якобы захватывал плавучую базу международной охранной компании, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
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По данным СБУ, житель Николаевской области устроился в международную компанию, которая занимается охраной суден от пиратов, но в итоге сам захватил корабль.
Правоохранители пишут, что он угрожал капитану, требовал изменить курс судна и $500 000. После четырехдневных переговоров с компанией-судовладельцем украинца удалось уговорить сдать оружие и разблокировать судно за $6000.
Однако, когда украинец вернулся на плавучую базу охранной компании, он захватил и ее арсенал, пишут в СБУ. Он требовал $100 000 и угрожал выбросить в море все оружие. Компания отказалась платить деньги, подозреваемый в пиратстве выбросил часть оружия, но его остановили силой.
В СБУ отмечают, что украинца не могли привлечь к ответственности, ведь события происходили в открытом море, на которое не распространяется юрисдикция ни одного государства.
Подозреваемого в пиратстве СБУ удалось задержать уже в Николаеве, отмечают в спецслужбе. В Украине он несколько раз менял паспорта и места проживания.
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