Требовал $500 000 и захватил в море базу. СБУ раскрыла новые детали дела "украинца-пирата"

Первый в истории подозреваемый в пиратстве украинец якобы требовал $500 000, захватив судно в Индийском океане. Также он якобы захватывал плавучую базу международной охранной компании, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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По данным СБУ, житель Николаевской области устроился в международную компанию, которая занимается охраной суден от пиратов, но в итоге сам захватил корабль.

Правоохранители пишут, что он угрожал капитану, требовал изменить курс судна и $500 000. После четырехдневных переговоров с компанией-судовладельцем украинца удалось уговорить сдать оружие и разблокировать судно за $6000.

Однако, когда украинец вернулся на плавучую базу охранной компании, он захватил и ее арсенал, пишут в СБУ. Он требовал $100 000 и угрожал выбросить в море все оружие. Компания отказалась платить деньги, подозреваемый в пиратстве выбросил часть оружия, но его остановили силой.

В СБУ отмечают, что украинца не могли привлечь к ответственности, ведь события происходили в открытом море, на которое не распространяется юрисдикция ни одного государства.

Подозреваемого в пиратстве СБУ удалось задержать уже в Николаеве, отмечают в спецслужбе. В Украине он несколько раз менял паспорта и места проживания.

20 июля в Офисе генпрокурора сообщили, что задержанному украинцу вручили подозрение в пиратстве.

По данным издания Fleetmon, было захвачено судно JAEGER одной из крупнейших компаний по перевозкам Eagle Bulk Shipping Inc. В издании писали, что захват произошел из-за задержек зарплаты охраннику.

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