Украинские спецназовцы десантировались с американского самолета МС-130: фото

Сегодня, 10 августа, в рамках совместных учений Сил специальных операций Вооруженных сил США и Украины более сотни украинских спецназовцев десантировались с военно-транспортного самолета МС-130 из состава военного крыла ССО Воздушных сил США. Об этом сообщает АрмияInform.

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Начальник воздушной службы управления подготовки командования ССО сообщил, что это один из этапов подготовки украинских спецназовцев к стратегическим командно-штабным учениям "Объединенные усилия – 2021".

"Сегодня мы отработали вывод в условный район групп специального назначения по воздуху с помощью управляемых, парящих парашютных систем типа "Крыло" с высоты от двух до трех тысяч метров", – сказал офицер.

Перед началом практической фазы десантирования с МС-130 американские военные инструкторы рассказали об особенностях выполнения подобных задач с борта именно этого типа военно-транспортных самолетов, о порядке отделения от рампы, мерах безопасности и тому подобное.

В конце сентября в Украине пройдут учения Объединенные усилия-2021, в которых примут участие военнослужащие из около 15 стран-членов НАТО и партнеров. Стратегические командно-штабные учения пройдут практически на всех полигонах ВСУ и в акватории Черного и Азовского морей. Военные маневры состоятся в три этапа.

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