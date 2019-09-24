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24.09.2019, 12:33

Военный оркестр Эдельвейс дал концерт на вершине Говерлы: фото

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Военный оркестр Эдельвейс дал концерт на вершине Говерлы: фотоВоенный оркестр Эдельвейс дал концерт на вершине Говерлы: фотоВоенный оркестр Эдельвейс дал концерт на вершине Говерлы: фотоВоенный оркестр Эдельвейс дал концерт на вершине Говерлы: фотоВоенный оркестр Эдельвейс дал концерт на вершине Говерлы: фотоВоенный оркестр Эдельвейс дал концерт на вершине Говерлы: фотоВоенный оркестр Эдельвейс дал концерт на вершине Говерлы: фотоВоенный оркестр Эдельвейс дал концерт на вершине Говерлы: фото
Военный оркестр Эдельвейс дал концерт на вершине Говерлы: фотоВоенный оркестр Эдельвейс дал концерт на вершине Говерлы: фотоВоенный оркестр Эдельвейс дал концерт на вершине Говерлы: фотоВоенный оркестр Эдельвейс дал концерт на вершине Говерлы: фотоВоенный оркестр Эдельвейс дал концерт на вершине Говерлы: фотоВоенный оркестр Эдельвейс дал концерт на вершине Говерлы: фотоВоенный оркестр Эдельвейс дал концерт на вершине Говерлы: фотоВоенный оркестр Эдельвейс дал концерт на вершине Говерлы: фото
Военный оркестр Эдельвейс дал концерт на вершине Говерлы: фотоВоенный оркестр Эдельвейс дал концерт на вершине Говерлы: фотоВоенный оркестр Эдельвейс дал концерт на вершине Говерлы: фотоВоенный оркестр Эдельвейс дал концерт на вершине Говерлы: фотоВоенный оркестр Эдельвейс дал концерт на вершине Говерлы: фотоВоенный оркестр Эдельвейс дал концерт на вершине Говерлы: фотоВоенный оркестр Эдельвейс дал концерт на вершине Говерлы: фотоВоенный оркестр Эдельвейс дал концерт на вершине Говерлы: фото

Концертная программа на самой высокой точке Украины стала новым национальным рекордом

Военный оркестр Эдельвейс во второй раз поднялся на вершину горы Говерла (2061 метр) с музыкальной программой и устроил концерт. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба 10-й горно-штурмовой бригады. 

"Вчера Национальный реестр рекордов Украины зарегистрировал национальный рекорд - исполненная концертная программа на самой высокой точке Украины", - сообщили в пресс-службе. 

21 января в аэропорту Борисполь под Киевом выступили оркестры ВСУ в честь четвертой годовщины 242-дневной героической обороны Донецкого аэропорта: видео.

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Теги: рекорд, концерт, оркестр Эдельвейс, говерла
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