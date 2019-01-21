В аэропорту Борисполь начался флешмоб в честь киборгов: видео

Сегодня, 21 января, в Международном аэропорту Борисполь под Киевом выступили оркестры Вооруженных Сил и других военных формирований Украины в честь четвертой годовщины 242-дневной героической обороны Донецкого аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Международный аэропорт Донецк в новейшей истории Украины стал символом мужества, несокрушимости духа и профессионального совершенства украинских воинов-киборгов", - отметили в Генштабе.

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Отмечается, что сегодня всеукраинская акция состоится в аэропортах и ​​других местах массового пребывания людей в 8 областных центрах: Винница, Днепр, Запорожье, Ивано-Франковск, Львов, Одесса, Харьков, Чернигов.

16 января считается неофициальным Днем украинских киборгов.

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Фото: Генштаб ВСУ

Видео: 5 канал

Оборона Донецкого международного аэропорта украинской армией и ожесточенные бои за позиции продолжалась с 26 мая 2014 года по 21 января 2015-го. Аэропорт - один из символов героизма воинов сил АТО.

В последние дни обороны ДАП пророссийские террористы во время "перемирия" для эвакуации своих раненых и убитых тайно заминировали несущие конструкции нового терминала и подорвали их. После разовых крупных потерь в этом эпизоде оставаться в полностью разрушенном аэропорту не было смысла: военные ушли из руин и закрепились в Песках и около этого фронтового поселка, взяв территорию под огневой контроль артиллерии.

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