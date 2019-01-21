В аэропорту Борисполь начался флешмоб в честь киборгов: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

В Международном аэропорту Борисполь символически вспоминали героев-киборгов, которые держали оборону Донецкого международного аэропорта

Реклама
Реклама

Сегодня, 21 января, в Международном аэропорту Борисполь под Киевом выступили оркестры Вооруженных Сил и других военных формирований Украины в честь четвертой годовщины 242-дневной героической обороны Донецкого аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Международный аэропорт Донецк в новейшей истории Украины стал символом мужества, несокрушимости духа и профессионального совершенства украинских воинов-киборгов", - отметили в Генштабе.

Реклама

Отмечается, что сегодня всеукраинская акция состоится в аэропортах и ​​других местах массового пребывания людей в 8 областных центрах: Винница, Днепр, Запорожье, Ивано-Франковск, Львов, Одесса, Харьков, Чернигов. 

16 января считается неофициальным Днем украинских киборгов.

Смотрите также: Порошенко - киборгам: Украина восстановит Донецкий аэропорт

Фото: Генштаб ВСУ

Видео: 5 канал

Оборона Донецкого международного аэропорта украинской армией и ожесточенные бои за позиции продолжалась с 26 мая 2014 года по 21 января 2015-го. Аэропорт - один из символов героизма воинов сил АТО.  

В последние дни обороны ДАП пророссийские террористы во время "перемирия" для эвакуации своих раненых и убитых тайно заминировали несущие конструкции нового терминала и подорвали их. После разовых крупных потерь в этом эпизоде оставаться в полностью разрушенном аэропорту не было смысла: военные ушли из руин и закрепились в Песках и около этого фронтового поселка, взяв территорию под огневой контроль артиллерии.

Смотрите также: Не выдержал бетон. Ролик Минобороны в память о киборгах: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: ВСУ, аэропорт, дап, Борисполь, генштаб, киборги, флешмоб, день киборгов, донецкий аэпопорт
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Донецкий аэропорт: фильм о боях за диспетчерскую башню - видео
Донецкий аэропорт: фильм о боях за диспетчерскую башню - видео
Возврат к коррупции. Данилюк раскритиковал идею ГФС: видео
Возврат к коррупции. Данилюк раскритиковал идею ГФС: видео
В аэропорту Борисполь начался флешмоб в честь киборгов: видео
В аэропорту Борисполь начался флешмоб в честь киборгов: видео
ТЭК Глава Нафтогаза назвал себестоимость добычи газа в Украине
Президент Roshen Москалевский расширяет свой агробизнес
Продовольствие Президент Roshen Москалевский расширяет свой агробизнес
Укрзалізниця откорректировала рост тарифов на грузоперевозки
Транспорт Укрзалізниця откорректировала рост тарифов на грузоперевозки
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Донецкий аэропорт: фильм о боях за диспетчерскую башню - видео
Донецкий аэропорт: фильм о боях за диспетчерскую башню - видео
В аэропорту Борисполь начался флешмоб в честь киборгов: видео
В аэропорту Борисполь начался флешмоб в честь киборгов: видео 11:47
Разрушить планы врага: СБУ показала, как противостоит ФСБ - фильм
Разрушить планы врага: СБУ показала, как противостоит ФСБ - фильм 11:16
Израиль разбомбил российский комплекс "Панцирь" в Сирии - видео
Израиль разбомбил российский комплекс "Панцирь" в Сирии - видео 10:26
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 