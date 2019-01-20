Порошенко - киборгам: Украина восстановит Донецкий аэропорт

В Министерстве обороны Украины почтили память киборгов, погибших при обороне Донецкого международного аэропорта, а также выразили благодарность выжившим героям. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы государства.

В мероприятии приняли участие президент Петр Порошенко, семьи погибших военных, представители общественности, военнослужащие Киевского гарнизона, другие чиновники оборонного ведомства и Генштаба ВСУ.

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"Ожесточенное противостояние украинских воинов с агрессорами РФ в Донецком аэропорту завершилось в конце января. Не выдержали стены. А вот украинские воины выстояли, не сломались и получили бессмертную славу. И потому - победили! В слове киборги звучит восхищение железной стойкостью", - отметил президент.

Порошенко сказал, что после освобождения Донбассе оккупантов украинцы соберутся на взлетной полосе Донецкого аэропорта, "чтобы мы стали там и помолчали".

"Восстановим аэропорт Донецка, и на его высокой диспетчерской башни всегда будет развеваться украинский флаг, который киборги поднимали снова и снова под пулями и снарядами", добавил главнокомандующий.

По его словам, Украина уже "не сойдет с пути, который выбрала". "Верьте - украинцы склонят голову только чествуя своих героев, и ни перед кем другим", - резюмировал он.

Фото: пресс-служба АП

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Оборона Донецкого международного аэропорта украинской армией и ожесточенные бои за позиции продолжалась с 26 мая 2014 года по 21 января 2015-го. Аэропорт - один из символов героизма воинов сил АТО.

В последние дни обороны ДАП пророссийские террористы во время "перемирия" для эвакуации своих раненых и убитых тайно заминировали несущие конструкции нового терминала и подорвали их. После разовых крупных потерь в этом эпизоде оставаться в полностью разрушенном аэропорту не было смысла: военные ушли из руин и закрепились в Песках и около этого фронтового поселка, взяв территорию под огневой контроль артиллерии.