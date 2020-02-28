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28.02.2020, 11:30

"Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото

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"Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото
"Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото
"Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото "Война на море". ВСУ отработали оборону побережья Азова - фото

Бойцы ВСУ в рамках учений "Попутний вітер" ("Попутный ветер") отработали оборону при высадке десанта на берег Азовского моря

На берегу Азовского моря, в районе проведения операции объединенных сил, украинские военные провели учения "Попутний вітер" ("Попутный ветер"). Об этом сообщают пресс-службы Минобороны и штаба ООС.

Задача учений – отработать противодесантную оборону на берегу. Солдаты должны были не допустить высадки основных и отбить передовые силы противника, отбросить их назад в море и уничтожить во время ухода.

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В учениях участвовали 400 человек личного состава, пять кораблей и катеров, 25 единиц различных артиллерийских систем, 13 боевых бронированных машин (танки, БМП,  бронеавтомобили),  два вертолета Ми-8 армейской и один Ми-14 морской авиации, а также два самолета-штурмовика Су-25 и два истребителя МиГ-29.

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Теги: ВСУ, учения, армия, азовское море
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