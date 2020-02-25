Диджитализация армии. ВСУ впервые отработали наступление с АСУ "Дзвін" – видео

Вооруженные Силы Украины провели командно-штабные учения, в рамках которых впервые была опробована автоматизированная система управления "Дзвін" в условиях наступления механизированного батальона на неподготовленную оборону противника. Об этом сообщает Defense Express.

"Система дает возможность отслеживать как положение, так и характер действий подразделений. Она также позволяет командирам получать данные по основным типам боеприпасов, вооружению, состоянию экипажа", - рассказал руководитель проекта АСУ "Дзвін" Тарас Поручик.

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Использование системы позволило в разы сократить все процессы. Проводить оперативно-тактические расчеты и работать с текстовой и картографической информацией могли как отдельные офицеры, так и в составе группы.

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Сырский инспектировал учения и отметил высокую эффективность системы.

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Сейчас в ВСУ определяет оптимальные варианты для использования системы. К концу года системой планируется оснастить один из батальонов украинской армии.

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Видео, фото - Defense Express