Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
25.10.2019, 08:20

Вылетел с дороги. В Турции автобус с украинцами попал в ДТП: фото

1 / 5
Вылетел с дороги. В Турции автобус с украинцами попал в ДТП: фотоВылетел с дороги. В Турции автобус с украинцами попал в ДТП: фотоВылетел с дороги. В Турции автобус с украинцами попал в ДТП: фотоВылетел с дороги. В Турции автобус с украинцами попал в ДТП: фотоВылетел с дороги. В Турции автобус с украинцами попал в ДТП: фото
Вылетел с дороги. В Турции автобус с украинцами попал в ДТП: фотоВылетел с дороги. В Турции автобус с украинцами попал в ДТП: фотоВылетел с дороги. В Турции автобус с украинцами попал в ДТП: фотоВылетел с дороги. В Турции автобус с украинцами попал в ДТП: фотоВылетел с дороги. В Турции автобус с украинцами попал в ДТП: фото
Вылетел с дороги. В Турции автобус с украинцами попал в ДТП: фотоВылетел с дороги. В Турции автобус с украинцами попал в ДТП: фотоВылетел с дороги. В Турции автобус с украинцами попал в ДТП: фотоВылетел с дороги. В Турции автобус с украинцами попал в ДТП: фотоВылетел с дороги. В Турции автобус с украинцами попал в ДТП: фото

В результате происшествия пострадали 13 человек

Микроавтобус, который перевозил 10 туристов из Украины, столкнулся с трактором на трассе Дэнизли-Анталия в Турции, передает Milliyet.

Сообщается, что после удара микроавтобус съехал с дороги и врезался в ограждение. В результате столкновения пострадали 13 человек: оба водителя, турецкий гид и 10 украинских туристов.

По данным источника, пострадавших доставили в больницу города Аджипаям. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

Читайте также: Появилось видео смертельного ДТП с каретой скорой помощи в Киеве

Отправить:
Распечатать:
Теги: дтп, украинцы, туристы, Турция, Анталия, автобус
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Футбол. Украина обыграла Португалию – и вышла на Евро-2020: фото
Футбол. Украина обыграла Португалию – и вышла на Евро-2020: фото
Цветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантем
Цветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантем
В Днепре застрелили мужчину: задержаны четыре человека - фото
В Днепре застрелили мужчину: задержаны четыре человека - фото
Материалы по теме
В Италии перевернулся автобус с российскими туристами: фото
Мир В Италии перевернулся автобус с российскими туристами: фото
ДТП с автобусом из Украины в Польше: МИД рассказал об украинцах
Происшествия ДТП с автобусом из Украины в Польше: МИД рассказал об украинцах
Популярное
фото/видео
Вылетел с дороги. В Турции автобус с украинцами попал в ДТП: фото
Вылетел с дороги. В Турции автобус с украинцами попал в ДТП: фото
В Калифорнии пылают леса, пламя усиливает северный ветер: видео
В Калифорнии пылают леса, пламя усиливает северный ветер: видео 24.10.19, 23:10
Легенда. Queen выпустила три клипа, созданных поклонниками: видео
Легенда. Queen выпустила три клипа, созданных поклонниками: видео 24.10.19, 19:12
Придавила за минуту. Белодед выиграла золото на Grand Slam: видео
Придавила за минуту. Белодед выиграла золото на Grand Slam: видео 24.10.19, 17:41
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 