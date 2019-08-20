Взрыв на концерте Квартала. В Сумах предотвратили теракт: фото

В Сумах Служба безопасности Украины предотвратила провокации во время массовых мероприятий на День независимости. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В спецслужбе сообщили о задержании 19-летнего сумчанина - участника радикальной молодежной группировки. По данным СБУ, вместе с сообщниками он якобы планировал взорвать боеприпасы и взрычатку в местах массового скопления людей.

"Следствие проверяет версию о подготовке провокационных акций во время массовых мероприятий, в том числе в культовых помещениях, а также во время торжеств по случаю празднования Дня флага Украины и проведения концерта Kvartal Fest 23 августа на территории Сумщины", - говорится в сообщении.

По месту жительства у членов группировки нашли и изъяли гранату Ф-1, боеприпасы и взрывчатку. Для задержанного готовят подозрение, ведется досудебное расследование.

Ранее была опубликована программа празднования Дня независимости в Киеве.

День независимости Украина отпразднует 24 августа, днем ранее - День государственного флага.

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(Фото: СБУ)