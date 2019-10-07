Багамы: спустя месяц после урагана под завалом нашли живого щенка

На Багамских островах спустя месяц после разрушительного урагана Дориан под завалами разрушенного дома нашли живую собаку. Об этом сообщает CNN со ссылкой на волонтеров организации Big Dog Ranch Rescue.

Щенка нашли 4 октября, он лежал под разбитым стеклом, кондиционером и строительным мусором.

По словам пресс-секретаря организации Чейза Скотта, животное было почти раздавлено после обвала дома.

Когда спасатели достали собаку, она была очень худой и не могла ходить.

Животное выжило на дождевой воде, а волонтеры уже назвали спасенного Чудом.

Пес был в ужасном состоянии, но приветствовал спасателей маханием хвоста.

Животному окажут медицинскую и эмоциональную поддержку, спасатели надеются на его выздоровление. Если владельцы Чуда не найдутся, то собаку отдадут в хорошие руки.



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