Барна напал на человека Зеленского за слова об Иловайске: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

После эфира на канале ZIK у депутата БПП произошла стычка со спикером команды Зеленского Святославом Юрашем - из-за заявлений последнего об Иловайске

Реклама
Реклама

Депутат фракции БПП в Раде Олег Барна повздорил с представителем команды кандидата в президенты Владимира Зеленского Святославом Юрашем после эфира на канале ZIK: схватил его за горло и порвал рубашку. Об этом сам Юраш написал у себя в Facebook.

Из его поста следует, что все произошло в коридорах ZIK после эфира программы "Игра с огнем". Отмечается, что Юраш был гостем программы, где обсуждали тему второго тура президентских выборов и будущих дебатов между действующим президентом Петром Порошенко и Зеленским.

Реклама

После завершения съемок Юраш отправился в гримерку, но встретил Барну. Тот не был приглашен в эфир, однако пришел, когда услышал по телевизору заявления Юраша по поводу Иловайской трагедии.

Судя по видеозаписи, тот в эфире сказал, что Порошенко как главнокомандующий якобы "имел выбор между подкреплением в Иловайск и парадом, и выбрал парад".

Вчера, 8 апреля, глава правления НОТУ Зураб Аласания заявил, что дебаты на НСК Олимпийский могут быть формой предвыборной агитации и фондам кандидатов придется заплатить за организацию и проведение порядка 6 млн гривень. Руководство стадиона после этого обратилось к СМИ с просьбой не распространять неподтвержденные данные о стоимости проведения дебатов.

Видео: ZIK

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, Олег Барна, БПП, война, иловайск, Святослав Юраш
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Греция подружилась с NASA и отправит на спутник Земли луноход
Греция подружилась с NASA и отправит на спутник Земли луноход
Барна напал на человека Зеленского за слова об Иловайске: видео
Барна напал на человека Зеленского за слова об Иловайске: видео
В Киеве лоб в лоб столкнулись трамваи, пострадали люди: видео
В Киеве лоб в лоб столкнулись трамваи, пострадали люди: видео
Мнение Бомба для Путина. Чем грозят России новые санкции США
Телевизор и "наружка". Кто еще заработал на выборах президента
Медиарынок Телевизор и "наружка". Кто еще заработал на выборах президента
Крылья Коломойского. Куда полетит МАУ при президенте Зеленском
Транспорт Крылья Коломойского. Куда полетит МАУ при президенте Зеленском
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Греция подружилась с NASA и отправит на спутник Земли луноход
Греция подружилась с NASA и отправит на спутник Земли луноход
Барна напал на человека Зеленского за слова об Иловайске: видео
Барна напал на человека Зеленского за слова об Иловайске: видео 11:55
В Киеве лоб в лоб столкнулись трамваи, пострадали люди: видео
В Киеве лоб в лоб столкнулись трамваи, пострадали люди: видео 09:21
Связи с Коломойским. Новое расследование о Зеленском: видео
Связи с Коломойским. Новое расследование о Зеленском: видео 08.04.19, 20:25
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 