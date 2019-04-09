Барна напал на человека Зеленского за слова об Иловайске: видео

Депутат фракции БПП в Раде Олег Барна повздорил с представителем команды кандидата в президенты Владимира Зеленского Святославом Юрашем после эфира на канале ZIK: схватил его за горло и порвал рубашку. Об этом сам Юраш написал у себя в Facebook.

Из его поста следует, что все произошло в коридорах ZIK после эфира программы "Игра с огнем". Отмечается, что Юраш был гостем программы, где обсуждали тему второго тура президентских выборов и будущих дебатов между действующим президентом Петром Порошенко и Зеленским.

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После завершения съемок Юраш отправился в гримерку, но встретил Барну. Тот не был приглашен в эфир, однако пришел, когда услышал по телевизору заявления Юраша по поводу Иловайской трагедии.

Судя по видеозаписи, тот в эфире сказал, что Порошенко как главнокомандующий якобы "имел выбор между подкреплением в Иловайск и парадом, и выбрал парад".

Вчера, 8 апреля, глава правления НОТУ Зураб Аласания заявил, что дебаты на НСК Олимпийский могут быть формой предвыборной агитации и фондам кандидатов придется заплатить за организацию и проведение порядка 6 млн гривень. Руководство стадиона после этого обратилось к СМИ с просьбой не распространять неподтвержденные данные о стоимости проведения дебатов.

Видео: ZIK