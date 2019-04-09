Олимпийский сделал замечание НОТУ после оглашения цены дебатов

НСК Олимпийский (фото - пресс-служба стадиона)

Национальный спорткомплекс Олимпийский в Киеве обратился к СМИ с просьбой не распространять неподтвержденные данные о стоимости проведения на стадионе дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Официальное заявление опубликовано в Facebook.

"Администрация НСК Олимпийский обращается к UA:Суспільне и СМИ с просьбой ответственно подходить к оценкам стоимости проведения вероятных дебатов между кандидатами в президенты Украины на стадионе", - сказано в обращении.

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Там обратили внимание, что без детального технического задания, понимания формата и точной локации дебатов в пределах арены, наличия или отсутствия зрителей и многих других факторов, невозможно определить стоимость услуг по обеспечению организации и проведения дебатов.

Точную сумму Олимпийский сможет огласить после согласования всех аспектов в рамках технического задания и проекта договора по дебатам.

Вчера, 8 апреля, глава правления НОТУ Зураб Аласания заявил, что дебаты на НСК Олимпийский могут быть формой предвыборной агитации и фондам кандидатов придется заплатить за организацию и проведение порядка 6 млн гривень.

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