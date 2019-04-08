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08.04.2019, 18:53

Дебаты. У Порошенко считают, что 19 апреля - "слишком поздно"

Дебаты. У Порошенко считают, что 19 апреля - "слишком поздно" - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Позиция президента провести дебаты 14-го в силе, однако 19-го он тоже сможет прийти, "в то время, когда он будет свободен от исполнения обязанностей"

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В штабе президента Петра Порошенко считают, что проводить дебаты 19 апреля слишком поздно, поэтому настаивают на встрече с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским 14 апреля на НСК Олимпийский. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер штаба Олег Медведев.

Медведев отметил, что в штабе оппонента хотят отсрочить дебаты, и 19 апреля - это уже слишком поздно, поскольку следующий за ним день тишины не даст журналистам возможность проанализировать ответы кандидатов, а избирателям - осмыслить их.

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"Поэтому остается в силе позиция Петра Порошенко провести первые дебаты 14 апреля на НСК Олимпийский. И Порошенко будет ждать Владимира Зеленского на этих дебатах", - отметил Медведев.

Он добавил, что это ключевая дата, а затем можно проводить и дебаты 19 апреля. "Дебаты на Олимпийском могут быть только в том случае, если вторая сторона придет на дебаты 14 апреля", - подчеркнул Медведев.

Он уточнил, что президент придет на дебаты 19 апреля на Суспильном, поскольку этого требует закон. "Не исключено, что Порошенко сможет прийти 19 апреля и на НСК Олимпийский, но только в то время, в которое он будет свободен от исполнения своих обязанностей", - сказал спикер штаба действующего главы государства.

Ранее сегодня Зеленский опубликовал новый ролик, в котором позвал конкурента туда же - но на 19 апреля. 

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Теги: выборы, дебаты
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