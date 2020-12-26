Утром 25 декабря боевики гибридной армии РФ обстреляли из миномета 120 мм частный сектор села Водяное на Донбассе. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил.

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Отмечается, что в результате обстрела никто из гражданских не пострадал. В то же время одна из мин попала во двор местного жителя.

"У одного деда выбило окна. Упало прямо в огороде. Дед чудом выжил", – сказал военнослужащий с позывным "Гуф" на видео.

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По его словам, около четырех мин упало рядом с гражданским населением. "Тут военных вообще нет, почему они (боевики, – ред.) сюда работают, непонятно", – добавил военнослужащий.

Об инциденте уже сообщили представителям ОБСЕ, отметили в штабе ООС.

20 декабря боевики гибридной армии РФ стреляли из гранатометов в сторону гражданских у Каменки. Был уничтожен трактор, ранен селянин.

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Около четырех мин

Марк Сировой

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