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Донбасс. Оккупанты открыли огонь из гранатомета в сторону гражданских: есть раненый

21.12.2020, 07:17
Донбасс. Оккупанты открыли огонь из гранатомета в сторону гражданских: есть раненый - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

Боевики гибридной армии РФ на Донбассе открыли огонь возле Камянки вблизи Авдеевки и ранили гражданское лицо. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил.

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По данным ООС, боевики со стороны Васильевки произвели три выстрела из станкового противотанкового гранатомета. В результате обстрела был уничтожен трактор John Deere, который возвращался после сельскохозяйственных работ, и ранен один тракторист.

Отмечается, что инцидент произошел за пределами позиций ВСУ. Украинские военные сразу же выехали на место происшествия, оказали помощь пострадавшему и доставили его в больницу.

  • Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год: оккупирован Крым и часть Донбасса. Россия отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, что это "гражданская война".
  • 17 декабря боевики передали Украине тело военного ВСУ, который оказался на временно оккупированной территории. По данным СМИ, он был задушен.

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Марк Сировой
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