"До основания". Уничтожен склад боеприпасов боевиков - видео

Подразделение К-2 из 54-й бригады ВСУ уничтожило склад боеприпасов боевиков в Донбасса – до основания. По словам военного волонтера Юрия Мысягина, который выложил соответствующее видео, "это – та самая ответка, за наших медиков".

"…сравнивают с землей, до основания, ниже фундамента, вместе с оружием, боеприпасами и живой силой", - написал он.

Склад находился в Луганской области, район Хутора Вольное.

"Окраина хутора была вся укреплена: ДОТ, блиндаж, окопы по всему переднему краю и между домами, которые были превращены в склад боеприпасов, жилище и КСП взвода. Боевая-разведывательная группа К-2 из 54-й механизированной бригады, разработала и провела очень быструю и разрушительную для врага операцию. Отработали по всем целям", - пояснил Мысягин.

В результате были уничтожены: дзот, блиндаж, склад боеприпасов, КСП взвода, жилое помещение.

"Достали врага везде. Подвалы не помогли, достали и там", - добавил военный волонтер.

По его словам, согласно подтвержденной информации, двое боевиков уничтожены, еще четверо – ранены, а блиндаж и бывший склад с боеприпасами "догорали еще очень долго".

Ранее Мысягин опубликовал еще одно видео уничтожения позиции российских оккупационных сил в Донбассе.

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