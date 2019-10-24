"Это было до перемирия". Бойцы показали итог спецоперации – видео

Известная по дрон-роликам спецопераций ВСУ разведгруппа К-2 из 54-й бригады показала результат очередного огневого поражения позиций гибридной армии РФ на Донбассе. Видео размещено в Facebook подразделения.

"В предыдущем видео мы пытались сделать так, чтобы вы воочию увидели, что происходит на огневых позициях в то время, как продолжается бой", - написали военные, добавив, что теперь показывают результаты операции с высоты птичьего полета.

По их данным, было уничтожено три ДОТа, столько же боевиков и жилой блиндаж.