"Это было до перемирия". Бойцы показали итог спецоперации – видео

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"Подчеркнем, что события на видео происходили задолго до объявленного перемирия", - уточнили военнослужащие

Известная по дрон-роликам спецопераций ВСУ разведгруппа К-2 из 54-й бригады показала результат очередного огневого поражения позиций гибридной армии РФ на Донбассе. Видео размещено в Facebook подразделения.

"В предыдущем видео мы пытались сделать так, чтобы вы воочию увидели, что происходит на огневых позициях в то время, как продолжается бой", - написали военные, добавив, что теперь показывают результаты операции с высоты птичьего полета.

По их данным, было уничтожено три ДОТа, столько же боевиков и жилой блиндаж.

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Теги: 54 бригада
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