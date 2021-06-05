5 июня пограничники задержали двух россиян, которые незаконно попали в Украину, переплыв Ворсклу. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Мужчины 1980 и 1982 годов рождения имели при себе только водительские права и рюкзак с личными вещами. Россияне рассказали пограничниками, что хотели попасть в Одессу, чтобы "отдохнуть на Черноморском побережье", а незаконный путь они выбрали якобы из-за карантинных ограничений.

Одному из них в 2019 году запретили въезд в Украину на три года за нарушение законодательства. Тогда россиянин, по данным ГПСУ, устроил дебош в аэропорту Жуляны.

Сейчас мужчины задержаны для выяснения всех обстоятельств правонарушения, им грозит админответственность. Также им запретят въезд в Украину 10 и пять лет.

1 июня сообщалось, что в Сумской области пограничники задержали мужчину, который сказал, что закопал паспорт России в лесу, представлялся украинцем и без документов пытался пересечь границу.

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Владислав Сердюк

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