Сегодня, 29 апреля, в Киеве сотрудники Нацполиции схватили журналиста hromadske Богдана Кутепова, который вел прямую трансляцию из-под Кабмина, отогнали в другое место и, по его словам, сломали ему аппаратуру. Об этом сообщает hromadske.

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Кутепов освещал акцию протеста против карантинных ограничений под Кабмином. Прямой эфир велся с холма в парке напротив здания правительства. Несколько полицейских подошли к съемочной группе и попросили сойти с "зеленой зоны", на которой стояли журналисты.

Журналист объяснил полицейским, что у него есть "служебная необходимость" снимать с места, откуда лучше видно митинг. Кутепов попросил полицейских объяснить, почему он должен уйти, после чего полицейские схватили журналистов и вытолкали с газона.

Один из полицейских сказал журналистам: "Или убираешь (камеру, - ред.), или разобьем". Журналисты продолжали съемку, что возмутило силовиков и конфликт между ними продолжился. Полицейские, по словам Кутепова, сломали журналистам стабилизатор. Прямой эфир пришлось прервать. Журналисты вызвали полицию и сейчас пишут заявление, заявляют в hromadske.

ОБНОВЛЕНО В 11:48. В полиции Киева сообщили, что от журналиста поступило сообщение о препятствовании его профессиональной деятельности. На место происшествия прибыли правоохранители. Они проводят проверку, материалы которой передадут в Госбюро расследований для принятия процессуального решения.