Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Киеве сотрудники Нацполиции применили физическую силу к журналисту Богдану Кутепову и сломали ему часть съемочной аппаратуры

Сегодня, 29 апреля, в Киеве сотрудники Нацполиции схватили журналиста hromadske Богдана Кутепова, который вел прямую трансляцию из-под Кабмина, отогнали в другое место и, по его словам, сломали ему аппаратуру. Об этом сообщает hromadske

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кутепов освещал акцию протеста против карантинных ограничений под Кабмином. Прямой эфир велся с холма в парке напротив здания правительства. Несколько полицейских подошли к съемочной группе и попросили сойти с "зеленой зоны", на которой стояли журналисты. 

Журналист объяснил полицейским, что у него есть "служебная необходимость" снимать с места, откуда лучше видно митинг. Кутепов попросил полицейских объяснить, почему он должен уйти, после чего полицейские схватили журналистов и вытолкали с газона. 

Один из полицейских сказал журналистам: "Или убираешь (камеру, - ред.), или разобьем". Журналисты продолжали съемку, что возмутило силовиков и конфликт между ними продолжился. Полицейские, по словам Кутепова, сломали журналистам стабилизатор. Прямой эфир пришлось прервать. Журналисты вызвали полицию и сейчас пишут заявление, заявляют в hromadske. 

ОБНОВЛЕНО В 11:48. В полиции Киева сообщили, что от журналиста поступило сообщение о препятствовании его профессиональной деятельности. На место происшествия прибыли правоохранители. Они проводят проверку, материалы которой передадут в Госбюро расследований для принятия процессуального решения. 

  • 1 декабря 2019 года в Николаеве совершили нападение на журналиста. 
Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: Нацполиция, нападение, журналист, hromadske, богдан кутепов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Коронавирус. В Украину вернулись 300 человек из Италии, Швеции и Армении - видео
Коронавирус. В Украину вернулись 300 человек из Италии, Швеции и Армении - видео
Нелегалов-афганцев и украинца с рацией задержали на границе со Словакией: видео
Нелегалов-афганцев и украинца с рацией задержали на границе со Словакией: видео
"Я два месяца без хлеба". Под Кабмином протестуют предприниматели: видео
"Я два месяца без хлеба". Под Кабмином протестуют предприниматели: видео
Транспорт Из ОАЭ не могут вылететь 300 украинцев. Что говорят в Мининфраструктуры
"Я два месяца без хлеба". Под Кабмином протестуют предприниматели: видео
Экономика "Я два месяца без хлеба". Под Кабмином протестуют предприниматели: видео
Wizz Air открывает новую базу во Львове и анонсирует 7 новых маршрутов
Транспорт Wizz Air открывает новую базу во Львове и анонсирует 7 новых маршрутов
Популярное
фото/видео
Коронавирус. В Украину вернулись 300 человек из Италии, Швеции и Армении - видео
Коронавирус. В Украину вернулись 300 человек из Италии, Швеции и Армении - видео
Нелегалов-афганцев и украинца с рацией задержали на границе со Словакией: видео
Нелегалов-афганцев и украинца с рацией задержали на границе со Словакией: видео 12:26
Проблеск надежды. Scorpions записали песню о борьбе мира с коронавирусом - видео
Проблеск надежды. Scorpions записали песню о борьбе мира с коронавирусом - видео 12:03
Коронавирус, дефолт и голод. В Ливане начались столкновения с армией – фото
Коронавирус, дефолт и голод. В Ливане начались столкновения с армией – фото 11:50
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 