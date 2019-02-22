Журналисту Крутчаку сожгли машину: фото, видео

Неизвестные в ночь на сегодня, 22 февраля, сожгли машину журналиста Василия Крутчака. Об этом сам Крутчак сообщил в Facebook.

Он обвинил в поджоге военного прокурора Виталия Опанасенко.

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"23 января в помещении Печерского районного суда военный прокурор Виталька Опанасенко (Василий Иванов) заявил, что если я продолжу писать в соцсетях о нем и его родственников, то он побьет меня или сожжет мое авто. Вчера 21 февраля, я написал пост о том, что подготовил новую тему для Школы коррупции и к данному посту прикрепил фото Екатерины Вербило, бабушки Виталика Опанасенко", - написал Крутчак.

Фото: Facebook Крутчака

В пресс-службе Нацполиции корреспонденту LIGA.net сообщили, что о случившемся пока ничего не знают.