Камера сняла, как полицейский сбил ребенка в Конотопе: видео 18+

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Момент аварии записала камера видеонаблюдения магазина

В сети опубликовано видео с моментом аварии в Конотопе, когда начальник местной полиции сбил выбежавшего на дорогу 10-летнего ребенка. Видео обнародовали журналисты ТСН.

Происшествие засняла камера наблюдения магазина, который расположен рядом с дорогой.

На кадрах видно, как мальчик выбежал на пешеходный переход, где его на скорости сбила машина. От сильного удара ребенок отлетел на несколько метров вперед. Водитель выскочил из своего авто и бросился к ребенку. В этом момент уже прибежали на помощь находившиеся рядом очевидцы аварии.

ДТП в Конотопе произошло 7 июня. Полицейскому, который был за рулем, объявлено подозрение

8 июня сотрудник одного из подразделений полиции Херсонской области сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу.

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Теги: дтп, авария, авто, ребенок, полицейский, конотоп
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