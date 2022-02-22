Служба безопасности Украины заявила об изъятии арсенала боевых средств поражения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Как отмечается, по всей стране проходят многоэтапные учения, в ходе которых спецслужба проводит и профилактических меры.
Сотрудники спецслужбы заявляют, что установлены факты перевозки запрещенных предметов в приграничных районах и вблизи морской акватории.
По информации СБУ, за несколько дней работы из незаконного оборота изъяли более одного килограмм взрывчатки, огнестрельное оружие и боеприпасы.
Правоохранители сообщили, что обнаружили при осмотре автомобилей: два взрывных устройства, 10 единиц стрелкового оружия, боеприпасы, в том числе две боевые гранаты РГД-5 и Ф-1.
Сообщается о задержании девяти человек, которые были в общегосударственном розыске за совершение тяжких преступлений.
По материалам СБУ запрещен въезд в Украину 12 иностранцев, причастных к подрывной деятельности против госбезопасности нашей страны, 150 человек не пропустили через госграницу.
По разоблаченным фактам зарегистрировано более 170 уголовных производств, сообщили в СБУ.
- 18 февраля СБУ перешла на усиленный режим службы.
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