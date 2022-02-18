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"Не допустить провокаций и терактов". СБУ перешла на усиленный режим службы

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2022, 21:42
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Сегодняшние события на временно оккупированной территории Донбасса – очередной виток гибридной войны против Украины. Сотрудники Службы безопасности работают в усиленном режиме, чтобы не допустить провокаций. Об этом говорится в официальном заявлении СБУ, которое опубликовано на сайте спецслужбы.

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"Официально сообщаем: заявления пророссийских террористов о якобы планах украинских военных начать наступательную операцию на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях являются фейком, инструментом для дестабилизации и не соответствуют действительности", – заявили в СБУ.

Как подчеркнули в спецслужбе, в эскалации конфликта заинтересована исключительно Россия и поддерживаемые ею террористы.

В СБУ отметили, что террористы способны пойти на любые провокации, чтобы в очередной раз безосновательно обвинить Украину в обострении ситуации.

"Сотрудники СБУ несут службу в усиленном режиме, чтобы не допустить дальнейших провокаций, совершения террористических актов, диверсий и других попыток расшатать ситуацию изнутри", – заявили в спецслужбе и сообщили о готовности своевременно реагировать на любые сценарии дестабилизации.

СБУ призвала всех граждан Украины сохранять спокойствие, не поддаваться панике и провокациям.

  • Терористи на Донбасі заявили про нібито підготовку "наступу" ЗСУ на захоплені Росією території і вирішили влаштувати "евакуацію" цивільних у Ростов-на-Дону.
  • Другу добу бойовики масовано обстрілюють позиції ЗСУ, провокуючи їх на вогонь у відповідь.
  • Сьогодні міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що українська армія не планує жодних наступальних дій і не застосовує зброю, якщо це може створити загрозу мирним громадянам.

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Наталия Медведева
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