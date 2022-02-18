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"Бросок мангуста". Видео террористов о принудительной эвакуации записали заранее

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2022, 21:09
Боевики гибридной армии РФ на параде в Донецке (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

Видеообращения о принудительной эвакуации жителей оккупированных территорий Донбасса, которое обнародовали сегодня, 18 февраля, главари террористов, было записано заранее. Об этом сообщил в Telegram общественный деятель Сергей Стерненко

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"Я обнаружил, что согласно метаданным видео об "эвакуации" с главой оккупационной администрации РФ на оккупированной части Луганщины Пасечником, он был записан по меньшей мере за 2 суток до публикации, 16.02.2022. То есть, еще до того, как по версии РФ 17.02 "Украина начала атаку", – сообщил Стерненко и отметил, что это доказывает, что принудительное перемещение населения заранее запланированная операция российских оккупантов.

"Бросок мангуста". Видео террористов о принудительной эвакуации записали заранее

Позже он написал, что видео об "эвакуации" с главой оккупационной администрации РФ в Донецке Пушилиным, размещенное в его телеграмм-канале, тоже было записано 16 февраля.

"Бросок мангуста". Видео террористов о принудительной эвакуации записали заранее

"Бросок мангуста". Видео террористов о принудительной эвакуации записали заранее

По словам Стерненко, при проверке всех метаданных была получена информация о локализации файла на компьютере, где его хранили.

"Бросок мангуста". Видео террористов о принудительной эвакуации записали заранее

"Название папки "Бросок мангуста". Звучит как название спецоперации", – написал Стерненко.

"Бросок мангуста". Видео террористов о принудительной эвакуации записали заранее

Он добавил, что в свое время США проводили операцию с похожим названием – "Мангуст". Целью было создание повода для атаки коммунистической Кубы и свержения правительства Фиделя Кастро.

"Бросок мангуста". Видео террористов о принудительной эвакуации записали заранее

"Думаю, эта информация является важнейшим доказательством того, что все, что делает против Украины РФ в последние дни, это четко спланированная заранее спецоперация с инсценировками и фейками", – написал Стерненко.

На то, что видеообращение главарей террористов была записано заранее, также обратили внимание журналисты-расследователи Bellingcat и Insider. Они опубликовали соответствующие скриншоты и подчеркнули, что Пушилин в своей речи акцентировал на том, что он говорит ее "сегодня, 18 февраля".

  • Террористы на Донбассе заявили о якобы готовящемся "наступлении" ВСУ на захваченные Россией территории и решили устроить "эвакуацию" гражданских в Ростов-на-Дону.
  • Вторые сутки боевики массированно обстреливают позиции ВСУ, провоцируя их на ответный огонь.
Наталия Медведева
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Сергей Стерненко Донбасс
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