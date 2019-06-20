Мать подозреваемого в убийстве Даши Лукьяненко отказалась от сына

Мать подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко Николая Тарасова заявила, что больше не хочет его знать. Об этом Мария Тарасова сказала журналисту ТСН.

По ее словам, она не подозревала, что ее младший сын убил ребенка.

Женщина подтвердила, что он дал признательные показания.

"Это он сделал! Я отказалась от него, у меня нет сына, я не хочу знать такого сына", - сказала Тарасова.

"Я пойду на полиграф, я отвечу на все вопросы. Он видел, что я при 190 на 115 давления пурпурно-красная бегаю, ищу ребенка и он бегает рядом возле меня и ни слова мне не сказал. А как людям сейчас объяснить, что я на самом деле об этом не знала?", - добавила она.

По информации местного издания Крапка, ранее родители подозреваемого заявили, что не будут нанимать для сына адвоката.

19 июня в селе Ивановка на территории одного из домовладений в выгребной яме правоохранители нашли тело девочки. Как оказалось, ее убил 22-летний односельчанин после попытки изнасилования. Подробности об этом жестоком преступлении рассказал на брифинге глава полиции Одесской области Олег Бех.