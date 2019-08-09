Мощный шторм надвигается на Одессу: фото, видео

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Городские власти просят жителей максимально ограничить перемещения и поездки по городу

Сегодня днем в Одессе пронесся шторм, сообщает Думская. Однако в мэрии предупреждают: вечером ожидается новый удар стихии.

Днем шторм сопровождался сильным ливнем и шквальным ветром. В городе были оборваны линии электропередач, из-за чего перестали ходить трамваи.

Затопленными оказались центральные улицы города, пострадали кафе и магазины.

Сообщается, что были затруднения с движением на трассе Киев-Одесса. Машины буквально сдувало с дороги – водителям приходилось пережидать непогоду на обочине.

В мэрии Одессы предупреждают, что вечером шторм может возобновиться. Власти просят жителей максимально ограничить перемещения и поездки по городу, а также не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач.

  • 3 августа в Одесской области бушевал циклон. За двое суто в городе выпала месячная норма осадков. Один мужчина погиб во время прорыва дамбы. 

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Теги: одесса, ураган, шторм, ливень, циклон, затоплениел
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