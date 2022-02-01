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На Закарпатье выявили вертолет контрабандистов, пилот сбежал – фото и видео видео

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2022, 18:26
Фото - ГПСУ
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Вчера, 31 января, в Закарпатской области украинские и венгерские пограничники выявили незаконное пересечение границы вертолетом – его затем обнаружили в горной местности, пилот скрылся. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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По данным пограничников, вертолет Aérospatiale Alouette III стоимостью более $150 000 незаконно пересек границу Украины. С помощью сотрудников СБУ он был обнаружен в труднодоступной местности Хустского района.

"В кабине вертолета находились рассыпанные пачки с сигаретами, однако правоохранители не исключают, что данным летательным аппаратом могли незаконно перемещать и нелегальных мигрантов в соседние страны", – сказано в сообщении.

Правоохранители совместно с венгерскими коллегами проверяют информацию и разыскивают причастных к правонарушению лиц по обе стороны границы. Вертолет находится под охраной.

В ГПСУ уточнили, что вертолет имеет грузоподъемность на шасси 750 кг и большой багажный отсек. Он может взять на борт до шести пассажиров, способен развивать скорость до 185 км/ч и преодолевать расстояние более 550 км.

Фото – ГПСУ

Фото – ГПСУ

Фото – ГПСУ

Фото – ГПСУ
  • Возле границы с Венгрией задержали жителя Закарпатья и жителя Львовской области, которые управляли мощным беспилотником, он мог использоваться для контрабанды. 
  • В декабре две гражданки Польши пытались контрабандой провезти из Львова в Стамбул валюту и ценности на 15 миллионов гривень. 

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Яна Катасонова
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