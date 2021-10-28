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Возле границы с Венгрией задержали необычный беспилотник: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2021, 15:07
Фото: ГПСУ
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Возле границы с Венгрией задержали жителя Закарпатья и жителя Львовской области, которые управляли мощным беспилотником, он мог использоваться для контрабанды. Об этом сообщает пресс-служба Госпрогранслужбы.

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Пограничники отдела "Лужанка" ночью услышали шум аппарата, который слетал на венгерскую территорию и обратно.

На окраине села Зняцево Мукачевского района они обнаружили аппарат типа аэрошут, но без сиденья для пилота, автомобиль с прицепом и двух украинцев 38 та 45лет, которые управляли беспилотником.

Аппарат такого типа пограничники задержали впервые.

Цель его использования устанавливается. Нетипичные технические изменения указывают на то, что его могли использовать для перемещения через границу запрещенных грузов.

Пограничники сообщили в Службу безопасности Украины о преступлении по статье о нарушении правил международных полетов.

Статья предусматривает штраф от 3400 до 17 000 грн, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

  • С начала года украинских пограничников пытались подкупить на общую сумму в 1,5 млн грн. Взятки в основном касались правил пересечения границы во время пандемии COVID-19.
  • 7 октября 2021 года в Одесской области у гражданина Японии изъяли шпионское оборудование со встроенными камерами, которое он хотел провезти в Молдову. 

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Виктория Найдёнова
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контрабанда госпогранслужба беспилотник закарпатье закарпатская область
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