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Взятки на полтора миллиона. За что в Украине предлагали деньги пограничникам

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2021, 15:31
Взятки на полтора миллиона. За что в Украине предлагали деньги пограничникам - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ

Украинских пограничников с начала года пытались подкупить на общую сумму в 1,5 млн грн. Взятки в основном касались правил пересечения границы во время пандемии COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт Госпогранслужбы.

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В ГПСУ отметили, что с начала 2021 года пограничников пытались подкупить 1000 раз, общая сумма предложенных денег составила 1,5 млн грн в национальной и иностранных валютах.

Чаще всего (около 500 случаев) предлагали взятки за пересечение границы без установки приложения "Дома" и прохождения самоизоляции во время пандемии коронавируса.

Более 200 попыток — за пропуск через границу без негативного ПЦР-теста на COVID-19 или страхового медицинского сертификата, который покрывает затраты на лечение.

В основном такие нарушения зафиксированы на границе Украины с Беларусью и странами Евросоюза.

Другие случаи были связаны с отказами в пересечении госграницы.

К примеру, в аэропорту "Борисполь" гражданин России предлагал пограничникам $1000 за отмену решения о запрете на въезд для него и его брата.
А на КПВВ "Новотроицкое" украинец предлагал $1900, чтобы его пропустили на оккупированную Россией территорию с крупной суммой денег.

  • С 21 августа по 21 сентября 2021 года пограничники провели около 300 000 проверок COVID-сертификатов у украинцев, которые возвращались из-за границы, и у иностранцев. Почти 500 из них оказались недействительными.
  • 8 октября был обновлен список стран зеленой зоны. Украина еще на две недели остается в списке стран, из которых можно путешествовать в ЕС без дополнительных коронавирусных ограничений.

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Виктория Найдёнова
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