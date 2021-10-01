Украина должна обустроить границу с РФ и Беларусью за два года: фото готового участка

В ближайшие два года Украина должна обустроить "интеллектуальную границу" с Россией и Беларусью. По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, на это потребуется 17 млрд гривень, передает пресс-служба МВД.

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По данным МВД, в Луганской области уже обустроено 100 км границы. При этом необустроенными остаются "еще тысячи километров" и для работ потребуется 17 млрд грн. МВД просит правительство заложить эту сумму в бюджет на следующий год.

В ведомстве сообщают, что протяженность границы с РФ на суше составляет 1974 км, из них 409 км Донецкой и Луганской областей Украина временно не контролирует.

В МВД отметили, что на участке Троицкого уже установлена ​​новейшая система интегрированного управления границами. Это комплекс защитных инженерных сооружений: противотранспортные ров и вал, контрольно-следовая полоса, рокадная дорога, заградительный забор с колючей проволокой и интеллектуальная система видеонаблюдения на 15 башнях – каждая из них охватывает 10 км границы. Также установлены всепогодные камеры, сенсорные, вибрационные и тепловизионные устройства.

В МВД заявляют, что это поможет эффективно противодействовать нарушителям госграницы – системы могут круглосуточно фиксировать мельчайшие детали и передавать сигнал пограничным нарядам для быстрого реагирования. "Интеллектуальная границу" требует минимального вмешательства человека, и нарушения можно будет отследить даже из Киева.

Монастырский отметил, что строительство границы особо актуально на фоне новых миграционных вызовов из-за кризиса в Афганистане и действий Беларуси.

30 июля 2021-го СНБО принял решение об инвентаризации в течение шести месяцев земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии госграницы с определением владельцев и пользователей участков. Правительство должно организовать передачу таких участков в постоянное пользование Госпогранслужбы.

18 августа Зеленский ввел в действие ряд решений СНБО: о военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными странами, о защите госграницы и реформировании медицинской системы.

6 сентября Монастырский сообщил, что обустройства требует около 4500 км украинской сухопутной границы. Это должно быть сделано за три года – такую задачу поставил президент Владимир Зеленский на заседании СНБО. Приоритет при строительстве – участки границ с РФ, Беларусью и Молдовой.

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Оксана Житнюк

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