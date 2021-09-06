Монастырский: Зеленский поставил задачу за следующий год закрыть участок границы с Россией

Президент Владимир Зеленский на заседании Совета нацбезопасности и обороны поставил четкую цель – построить государственную границу Украины. В течение года должен быть закрыт участок российско-украинской границы, а за три года в Украине должны отстроить 4500 км границы. Об этом сказал министр внутренних дел Денис Монастырский во время презентации приоритетных направлений и проектов МВД.

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Монастырский сообщил, что на сегодняшний день обустройства требует около 4500 км украинской сухопутной границы. Приоритет при строительстве – участки границ с РФ, Беларусью и Молдовой.

Министр сообщил, что этот проект уже прорабатывается с большинством украинских министерств и с 16 областными администрациями, где должна отстраиваться граница.

"Сроки были поставлены президентом очень четко: в течение следующего года должен быть закрыт участок украинско-российской границы и построены значительные части украинско-беларуской границы и границы с Молдовой", – сказал Монастырский.

Он подчеркнул, что речь идет об "интеллектуальной границе" – это не просто ров. Границу планируют обустроить комплексами видеоконтроля и сигнализации, мультисенсорными системами, средствами дистанционного контроля. Также планируют задействовать вертолеты и беспилотники.

Монастырский рассказал о необходимости защиты и морской границы. Планируется построить 20 катеров для пограничников: 15 – во Франции, пять – в Украине. Презентацию первого такого катера глава МВД анонсировал до конца года.

30 июля 2021-го СНБО принял решение об инвентаризации в течение шести месяцев земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии госграницы с определением владельцев и пользователей участков. Правительство должно организовать передачу таких участков в постоянное пользование Госпогранслужбы.

18 августа Зеленский ввел в действие ряд решений СНБО: о военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными странами, о защите госграницы и реформировании медицинской системы.

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Оксана Житнюк

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