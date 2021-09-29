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На заправке в Киеве тремя ударами убили мужчину – видео 18+ видео

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29.09.2021, 13:07
Убийство на АЗС в Киеве (скриншот видео полиции)
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В Киеве на заправке один мужчина тремя ударами убил другого. Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

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Инцидент произошел на АЗС на проспекте Романа Шухевича. По данным полиции, выпивший мужчина начал приставать к оператору АЗС, который заправлял такси. В защиту оператора вышел пассажир такси и пытался успокоить мужчину, однако между ними возник конфликт.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что пассажир нанес оппоненту три удара в область головы – и тот рухнул на землю.

В полиции говорят, что пассажир сначала сел в такси и уехал, но потом вернулся и вызвал скорую – полиция констатировала смерть пострадавшего.

По данным правоохранителей, погибшим был 45-летний мужчина, а удары наносил киевлянин 1995 года рождения, который ранее не попадал в поле зрения полиции.

Открыто уголовное дело о нанесении тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти. Подозреваемого отправили под ночной домашний арест, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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Марк Сировой
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