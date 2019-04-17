Нападение на пост Укртрансбезопасности: трое раненых - видео

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Трое мужчин в больнице, повреждены несколько автомобилей

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В результате погрома со стрельбой возле поста полиции, расположенного на трассе Одесса-Киев возле села Дачное пострадали трое мужчин, они в больнице с травмами разной тяжести. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Механически повреждены несколько автомобилей представителей общественности.

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Открыто уголовное дело по факту хулиганства.

Ранее сегодня активисты сообщили, что группа людей в масках напала на сотрудников Укртрансбезопасности. Они расстреляли инспекторов, которые не пропустили грузовики с перевесом.

Советник начальника ГУНП Руслан Форостяк заявил, что есть свидетельства, что применялась травматическое оружие и биты как со стороны нападавших, так и со стороны тех активистов, что там работали.

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Теги: нападение, трасса, укртрансбезопасность
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