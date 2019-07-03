Непогода в Днепропетровской области: погиб человек - видео

В Кривом Роге из-за непогоды – сильного ливня - один человек погиб, еще двое пострадали в результате падения дерева. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на полицию.

В то же время, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пострадал один человек – из-за падения дерева. Еще один – умер от удара током.

Стихия повалила более 650 деревьев, обесточены 50 тыс абонентов. Повреждены около 120 домов, среди них школы, детские садики, больницы и Дом культуры.

В Днепре, как сообщил заместитель мэра Михаил Лысенко, шквальный ветер повалил около 130 деревьев, выведены из строя 10 маршрутов электротранспорта, повреждены несколько остановок.

Коммунальные службы работали всю ночь.

27 июня в Киеве из-за грозы, ливня и ветра 25-28 м/с были повалены деревья и повреждены конструкции зданий. В Буче Киевской области один человек погиб из-за падения дерева. В столице двое человек пострадали.

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