Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ливень и порывы ветра повалили деревья, повредили и обесточили здания в Днепре и области

В Кривом Роге из-за непогоды – сильного ливня - один человек погиб, еще двое пострадали в результате падения дерева. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на полицию.

В то же время, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пострадал один человек – из-за падения дерева. Еще один – умер от удара током.

Стихия повалила более 650 деревьев, обесточены 50 тыс абонентов. Повреждены около 120 домов, среди них школы, детские садики, больницы и Дом культуры.

В Днепре, как сообщил заместитель мэра Михаил Лысенко, шквальный ветер повалил около 130 деревьев, выведены из строя 10 маршрутов электротранспорта, повреждены несколько остановок.

Коммунальные службы работали всю ночь.

27 июня в Киеве из-за грозы, ливня и ветра 25-28 м/с были повалены деревья и повреждены конструкции зданий. В Буче Киевской области один человек погиб из-за падения дерева. В столице двое человек пострадали.

Читайте также: В каких областях сегодня дожди: погода в Украине - карта

Отправить:
Распечатать:
Теги: днепропетровская область, непогода, ливни
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Непогода в Днепропетровской области: погиб человек - видео
Непогода в Днепропетровской области: погиб человек - видео
Massive Attack выпустили исчезающий кавер на Егора Летова: видео
Massive Attack выпустили исчезающий кавер на Егора Летова: видео
Климкин о ПАСЕ: И вот эти люди будут нас демократии учить? Видео
Климкин о ПАСЕ: И вот эти люди будут нас демократии учить? Видео
Мнение Какой бизнес приведет Украину в клуб развитых стран
Топ-покупатели украинской агропродукции в мире: инфографика
Продовольствие Топ-покупатели украинской агропродукции в мире: инфографика
Заработал Голосом. Как устроен бизнес Святослава Вакарчука
Люди Заработал Голосом. Как устроен бизнес Святослава Вакарчука
Популярное
фото/видео
Непогода в Днепропетровской области: погиб человек - видео
Непогода в Днепропетровской области: погиб человек - видео
Massive Attack выпустили исчезающий кавер на Егора Летова: видео
Massive Attack выпустили исчезающий кавер на Егора Летова: видео 16:36
Климкин о ПАСЕ: И вот эти люди будут нас демократии учить? Видео
Климкин о ПАСЕ: И вот эти люди будут нас демократии учить? Видео 13:28
Климкин объяснил суть ссоры с Зеленским "на пальцах": видео
Климкин объяснил суть ссоры с Зеленским "на пальцах": видео 13:16
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 