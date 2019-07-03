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03.07.2019, 09:38

В каких областях сегодня дожди: погода в Украине - карта

В каких областях сегодня дожди: погода в Украине - карта - Фото
Дождь (фото - unsplash.com)

Температура сегодня поднимется до +24...26 градусов по Цельсию, а в южных областях - до +31

Сегодня, 3 июля, дожди пройдут в южных областях, а на большинстве территории Украины будет солнечно и сухо. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. 

Температура днем поднимется до +24...+26 градусов по Цельсию, а ночью опустится до +12...+14. Ветер будет юго-западный, 5-10 м/c.

Осадки ожидаются в Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях и в Крыму. При этом, температура в этих областях может подниматься до +29...+31.

27 июня в Киеве и области из-за грозы, ливня и ветра 25-28 м/с были повалены деревья и повреждены конструкции зданий. Вчера, 2 июля, синоптики предупреждали о шквалах почти по всей территории Украины.

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Теги: погода, прогноз, дождь, температура
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