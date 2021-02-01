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Незаконно посещал Крым. Бывшему солисту группы "Песняры" запретили въезд в Украину видео

01.02.2021, 14:29
Валерий Дайнеко (Фото – Александр Гурешов)
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На три года запрещен въезд в Украину бывшему солисту беларуской группы "Песняры" из-за незаконного посещения Крыма летом 2020 года, сообщает Государственная пограничная служба. В 2020 году Крым посещал беларуский певец Виталий Дайнеко.

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Вчера, 31 января, в Борисполе пограничники выявили гражданина Беларуси, который летом 2020 года незаконно посещал оккупированный Крым. Мужчина оказался музыкантом, солистом группы "Песняры", сообщают в ГПСУ.

На видео, опубликованном пресс-службой ГПСУ, мужчина подтверждает, что посещал Крым "где-то в августе", по его словам, он был членом жюри и участником фестиваля.

В августе-сентябре 2020 года в оккупированной Ялте прошел фестиваль "Дорога на Ялту", в жюри которого указан Валерий Дайнеко.

За нарушение законодательства пограничники запретили музыканту въезд в Украину на три года.

Денис Юдин
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госпогранслужба запрет на въезд Валерий Дайнеко Песняры

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