На три года запрещен въезд в Украину бывшему солисту беларуской группы "Песняры" из-за незаконного посещения Крыма летом 2020 года, сообщает Государственная пограничная служба. В 2020 году Крым посещал беларуский певец Виталий Дайнеко.

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Вчера, 31 января, в Борисполе пограничники выявили гражданина Беларуси, который летом 2020 года незаконно посещал оккупированный Крым. Мужчина оказался музыкантом, солистом группы "Песняры", сообщают в ГПСУ.

На видео, опубликованном пресс-службой ГПСУ, мужчина подтверждает, что посещал Крым "где-то в августе", по его словам, он был членом жюри и участником фестиваля.

В августе-сентябре 2020 года в оккупированной Ялте прошел фестиваль "Дорога на Ялту", в жюри которого указан Валерий Дайнеко.

За нарушение законодательства пограничники запретили музыканту въезд в Украину на три года.

В августе 2020 года въезд в Украину из-за посещения Крыма запретили российской певице Глюкозе.

25 января Министерство культуры внесло российских певиц Алену Апину и Юлию Беретту (Глебову) в список лиц, угрожающих нацбезопасности.

Денис Юдин

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