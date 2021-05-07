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НПУ: Полицейский охраны забрал сумку у киевлянина и поделил деньги с коллегами – видео видео

07.05.2021, 18:03
Сумка потерпевшего (Фото: пресс-служба Нацполиции)
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В Киеве ночью наряд полиции охраны увидел человека, который не справился с управлением самоката и упал. Полицейские подошли к пострадавшему и один из них забрал его сумку. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Как отмечается, внутренняя безопасность НПУ задержала всех сотрудников патруля, готовится увольнение полицейских из службы.

В полиции сообщают, что 36-летний житель столицы рассказал, что возвращался ночью домой на самокате, не удержал равновесие и упал. Полицейские, которые были рядом, остановились и подошли к нему. При этом один из сотрудников забрал его сумку.

Как отмечается, работники внутренней безопасности НПУ установили полицейских, находившихся в составе наряда, и задержали их – ими оказались сотрудники управления полиции охраны в Киеве.

Старший наряда признался, что забрал сумку заявителя, затем поделился частью похищенных денег с коллегами, а остальное "спрятал во дворе".

По материалам внутренней безопасности НПУ следователи ГБР, под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры, начали уголовное производство.

Во время обысков обнаружили и изъяли сумку потерпевшего, деньги и другие личные вещи.

Сейчас готовится вручение подозрения 33-летнему полицейскому по статье о грабеже (ч.3 ст.186  УК), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

Сообщается, что окончательная правовая квалификация действиям других сотрудников также будет предоставлена.

Одновременно готовятся документы на увольнение со службы полицейских наряда в полном составе и будут приняты меры дисциплинарного воздействия к их руководству.

  • 24 марта в Киеве патрульный полицейский в ходе словесного конфликта с прохожим распылил ему в лицо слезоточивый газ и избил.

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Наталия Медведева
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полиция киев грабеж
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