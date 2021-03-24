В Киеве патрульный полицейский избил прохожего, применив газ – прокуратура

В Киеве патрульный полицейский в ходе словесного конфликта с прохожим распылил ему в лицо слезоточивый газ и избил. Открыто уголовное дело, сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

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Инспектору управления патрульной полиции сообщили о подозрении в превышении власти, сопровождавшемся насилием (ч. 2 ст. 365 УК).

По данным следствия, во время несения службы на территории Деснянского района у инспектора возник словесный конфликт с прохожим, который, по его мнению, находился в нетрезвом состоянии.

"В дальнейшем, не имея никаких оснований для применения спецсредств, полицейский применил в отношении гражданина слезоточивый газ и, используя дезориентированное состояние потерпевшего, нанес ему несколько ударов", – говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании инспектору полиции меры пресечения.

Если вину полицейского докажут, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

23 марта в одном из торговых центров Киева сотрудник полиции охраны ударил женщину, которая якобы нарушала карантинные ограничения.

Вадим Ребрина

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