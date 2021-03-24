UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киеве патрульный полицейский избил прохожего, применив газ – прокуратура

24.03.2021, 17:23
В Киеве патрульный полицейский избил прохожего, применив газ – прокуратура - Фото
Иллюстративное фото: George Lazurenko/flickr Нацполиции

В Киеве патрульный полицейский в ходе словесного конфликта с прохожим распылил ему в лицо слезоточивый газ и избил. Открыто уголовное дело, сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Инспектору управления патрульной полиции сообщили о подозрении в превышении власти, сопровождавшемся насилием (ч. 2 ст. 365 УК).

По данным следствия, во время несения службы на территории Деснянского района у инспектора возник словесный конфликт с прохожим, который, по его мнению, находился в нетрезвом состоянии.

"В дальнейшем, не имея никаких оснований для применения спецсредств, полицейский применил в отношении гражданина слезоточивый газ и, используя дезориентированное состояние потерпевшего, нанес ему несколько ударов", – говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании инспектору полиции меры пресечения.

Если вину полицейского докажут, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

23 марта в одном из торговых центров Киева сотрудник полиции охраны ударил женщину, которая якобы нарушала карантинные ограничения.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
полиция прокуратура насилие
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 