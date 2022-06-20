Пленные оккупанты подтверждают, что российская армия несет "большие потери" в боях на востоке Украины. Об этом свидетельствует рассказ пленного уроженца Луганска, которого мобилизовали на войну из рядов так называемой "народной милиции ЛНР", сообщает Служба безопасности Украины.

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В частности, он упоминает Рубежное, где в боях за одну улицу пало 70% от его роты. А взять ее оккупанты не могли почти месяц. Потери россияне восполняли мобилизованными новобранцами.

"Улицу Ленина (сейчас Владимирская – прим. ред.) мы проходили в общей сумме недели 3, может 4. За это время были большие разрушения, большие потери… от роты процентов 70", — рассказал пленник.

СБУ отмечает, что это при том, что "на восточном участке фронта враг имеет численное преимущество по меньшей мере в 20 раз".

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Мария Макуха

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