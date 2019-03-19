"Плюшку в гнездо": военные снесли огневую точку боевиков - видео

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Автор меткого выстрела из противотанкового ракетного комплекса лаконично прокомментировал попадание по позиции оккупантов: "Єсть контакт"

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На фронте в Донбассе военнослужащие из противотанкового подразделения ВСУ ликвидировали пулеметное гнездо российских гибридных войск. Соответствующее видео выложил в Facebook украинский военный Александр с позывным "Гром".

"Оператор ПТРК четко завел плюшку прямо в гнездо ватрушки", - описал действо на экране офицер.

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По данным разведки, добавил военный, в результате попадания у оккупационных сил — два ликвидированных боевика.

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Ранее другой офицер ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан выложил аналогичное видео уничтожения другой пулеметной точки противника и укрепления:

В этом боевом эпизоде безвозвратные потери оккупантов составили 1 единицу личного состава.

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Теги: птрк, птур, анатолий штефан, война вдонбассе
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