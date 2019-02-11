Блиндаж оккупантов под Мариуполем взлетел на воздух: видео удара

На фронте в Приазовье, около поселка Пикузы (экс-Коминтерново), повышенная активность российских гибридных войск повлекла за собой удар Вооруженных Сил Украины по передовым позициям боевиков. Соответствующее видео выложил в YouTube украинский офицер Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

"Прямое попадание в блиндаж", — уточнил военный.

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По данным разведки, добавил Штефан, в результате контратаки сил ООС у оккупационных сил — четыре ликвидированных и трое раненых боевиков.

Место происшествия на карте региона:

Сообщения о точечных ударах ВСУ вдоль линии разграничения в ответ на провокации российских гибридных войск, а также видео этих эпизодов, начали появляться после того, как боевики пару недель назад подбили из ПТРК грузовой автомобиль военных.

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