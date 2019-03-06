Под Днепром 9 часов горел завод по производству пластмасс: видео

В селе Каменка Днепропетровской области ликвидирован масштабный пожар на заводе по производству пластмасс. Об этом сообщает пресс-служба обласного управления ГСЧС.

Сообщение о возгорании поступило сегодня в 8:45. В 14:27 пожар был локализован, а в 17:48 окончательно ликвидирован.

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Площадь пожара составила 3 тысячи квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет.

На месте работали 55 человек личного состава и 10 единиц пожарно-спасательной техники.

Как сообщалось, работу пожарных усложняло большое количество пластмассового сырья, оборудования и пластиковой продукции в ангарах.