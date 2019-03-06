В Днепропетровской области горит завод пластмассы: фото, видео

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Площадь возгорания – 3000 кв м

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В поселке Каменка Днепропетровской области горит ангар завода по производству пластиковых изделий, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 8:35 утра. Площадь возгорания – 3000 кв м.

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Работу пожарных усложняет большое количество пластмассового сырья, оборудования и пластиковой продукции в ангарах.

Погибших и пострадавших на заводе нет. На месте происшествия – 55 спасателей и 10 единиц техники.

3 марта в Кривом Роге произошел пожар в торговых павильонах, расположенных рядом с рынком на улице Лермонтова.

Фото - ГСЧС, видео - informator.ua

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Теги: пожар, завод, каменка, пластмасса
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