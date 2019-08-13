Под Николаевом пассажирский поезд загорелся в пути: фото, видео

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Возгорание произошло в локомотиве

Вечером 13 августа на Николаевский железнодорожный вокзал прибыл поезд Херсон-Киев, который загорелся в пути. Об этом сообщает местное издание НикВести.

Отмечается, что поезд прибыл в Николаев с получасовым опозданием. Во время прибытия перон станции затянуло густым черным дымом. Люди закрывали лица футболками.

Фото: НикВести

В информационном бюро железнодорожной станции отметили, что локомотив, в котором произошло возгорание, был отцеплен от основной части поезда. Сейчас происходит замена локомотивов. 

Пассажиры не сдают билеты и остаются в вагонах. Ожидается, что поезд придет в Киев со значительным опозданием.

Информация о причинах возгорания локомотива отсутствует.

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Теги: пожар, Николаев, поезд, чп
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