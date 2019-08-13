Под Николаевом пассажирский поезд загорелся в пути: фото, видео

Вечером 13 августа на Николаевский железнодорожный вокзал прибыл поезд Херсон-Киев, который загорелся в пути. Об этом сообщает местное издание НикВести.
Отмечается, что поезд прибыл в Николаев с получасовым опозданием. Во время прибытия перон станции затянуло густым черным дымом. Люди закрывали лица футболками.
Фото: НикВести
В информационном бюро железнодорожной станции отметили, что локомотив, в котором произошло возгорание, был отцеплен от основной части поезда. Сейчас происходит замена локомотивов.
Пассажиры не сдают билеты и остаются в вагонах. Ожидается, что поезд придет в Киев со значительным опозданием.
Информация о причинах возгорания локомотива отсутствует.
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