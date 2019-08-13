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Стало известно, что чаще крадут из поездов

Стало известно, что чаще крадут из поездов - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
13.08.2019, 11:14

Ущерб от краж с начала года составил порядка 400 тысяч гривень

В Укрзалізнице рассказали, что чаще всего крадут из вагонов пассажиры отечественных поездов. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

С начала года с поездов УЗ было украдено 2,4 тысячи махровых полотенец, 957 простыней, 875 наволочек, 638 одеял, 456 подстаканников, 360 чайных ложек, 180 стаканов. Недосчитались в Укрзалізнице и 47 подушек.

Общий ущерб от украденого составил порядка 400 тысяч гривень.

"Постель после себя можно не собирать, а вот присваивать ее, как и другие вещи в поезде нельзя ни в коем случае", - заявили в компании, констатировав, что это все же происходит.

Статистика УЗ по кражам из вагонов

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укрзалізниця поезда вагоны кражи
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