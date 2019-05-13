Укрзалізниця напомнила, как путешествовать с детьми: инфографика

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Укрзалізниця опубликовала инфографику о том, как можно ездить на поездах внутреннего сообщения с детьми разного возраста.

В компании напомнили, что бесплатно могут ездить дети до 6 лет. Для этого нужно взять с собой документ, удостоверяющий возраст ребенка. При этом ребенку не выделяется отдельное место в поезде.

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Дети старше 6 и младше 14 лет могут путешествовать со скидкой. За их билет родителям нужно будет заплатить 75% стоимости и также предъявить документ, удостоверяющий возраст. К ним относятся свидетельство о рождении и заграничный паспорт ребенка, а также паспорт одного из родителей, где указан год рождения ребенка.

Дети старше 14 лет платят полную стоимость билета и могут путешествовать без сопровождающих.

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